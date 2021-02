Lescott e o "espírito ganhador" de Rúben Dias: «Vem do Benfica, não é um clube qualquer...»

Rúben Dias continua a receber elogios. O ex-Benfica, que cumpre a primeira época no Manchester City, tem sido uma das principais figuras na equipa orientada por Pep Guardiola e desta vez é Joleon Lescott, antigo central dos citizens, quem destaca a preponderância do internacional português na equipa - o líder da Premier League venceu 20 dos 27 jogos em que Rúben Dias participou, com apenas 9 golos concedidos.





"Teve um impacto enorme. O mais importante, para mim, é a sua fiabilidade e consistência. Ele é sólido em todos os aspetos, como cabeceamento e desarme, mas a sua disponibilidade é o mais importante. Disputou 50 jogos nas últimas duas temporadas com o Benfica e já jogou 27 pelo City. É muito importante ter alguém que está sempre em forma e disponível", afirma Lescott, em declarações ao site do Manchester City.O antigo internacional inglês reconhece ainda que Rúben Dias evidencia uma grande maturidade. "Vir para um novo país, com a sua idade e durante o confinamento e jogar bem diz muito. É surpreendente que ele tenha apenas 23 anos, pois joga e parece uma pessoa muito madura. Isso acontece porque veio de um grande clube. O Benfica não é um clube qualquer, as exigências são tão altas como as do City. Vem de um espírito ganhador", acrescenta Lescott.Na opinião do inglês, Rúben Dias é um central bastante rápido e exímio em termos de posicionamento. "O ritmo dele surpreende-me. O melhor elogio que posso fazer-lhe é que só por uma vez percebi que é super rápido, quando correu atrás do Ollie Burk contra o Sheffield. Só percebemos a velocidade de um central quando está na posição errada e tem de usar o seu ritmo para se livrar dos problemas. No caso dele, está quase sempre na posição certa. É bastante sólido e tem um ritmo que lhe permite resolver as situações", conclui o antigo jogador do City.