Lothar Matthäus arrasa Guardiola: «Roubou uma Champions ao clube e aos seus adeptos»

A final da Champions já lá vai, mas ainda há quem critique Pep Guardiola pelas escolhas que fez no jogo com o Chelsea, que o Manchester City acabou por perder, por 1-0, no Porto. Lothar Matthäus, antiga lenda do Bayern Munique, atribui as culpas da derrota dos citizens ao treinador alemão.





"Com a equipa que colocou em campo roubou uma Champions ao clube e aos seus adeptos. Tem de ouvir as duras críticas que surgem de todos os lados", referiu Matthäus na sua habitual coluna na Sky Alemanha.O antigo médio criticou as experiências que Guardiola fez no jogo da final. "Estou certo que haverá discussões internas sobre a sua continuidade, os jogadores vão passar a duvidar dele depois desta final", avançou, acrescentando: "Como se pode jogar sem um médio defensivo no jogo mais importante da história do clube, um jogador que assegurava o equilíbrio e que dá aos restantes a segurança necessária? Apresentou a sua veia imaginativa no pior momento possível e mereceu perder."