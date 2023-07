Man. City acusado de usar homem misterioso para 'encobrir' dinheiro que deveria ser de patrocinador

Um filme realizado para o YouTube sobre as finanças do Manchester City acusa o clube de ter utilizado um homem misterioso dos Emirados Árabes Unidos para 'encobrir' dinheiro que era suposto vir de um patrocinador. A acusação é baseada num relatório da UEFA, elaborado em 2020 mas nunca publicado, que conclui que uma figura misteriosa dos EAU pagou ao emblema inglês 35M€ em duas tranches de 17,5M€ [uma em 2012 e outra em 2013]. De acordo com a notícia do 'The Times', estes pagamentos fazem parte das 115 infrações aos regulamentos financeiros da Premier League de que o Manchester City é acusado.