Man. City garante Echeverri mas deve deixar jovem avançado no River Plate até 2024

O jovem avançado Claudio Echeverri vai ser reforço do Manchester City, mas apenas se deverá juntar aos ingleses em finais de 2024. De acordo com o 'Olé', o negócio está bastante avançado e os clubes já fazem a troca de documentação para formalizar a transferência, que custará cerca de 25 milhões de euros aos ingleses (em teoria serão 20M€ fixos, mais 5M€ em variáveis).Apesar de pagar já essa verba, o conjunto britânico concordou em deixar o jovem, de 17 anos, nos argentinos pelo menos até final de 2024, havendo até a esperança de que possa ficar por mais seis meses, de forma a representar o River Plate no Mundial de Clubes de 2025 (a disputar em junho e julho).De resto, a imprensa argentina adianta ser provável que Echeverri seja emprestado também quando chegar à Europa, provavelmente ao Girona (uma equipa do City Group), de forma a garantir ritmo competitivo europeu antes de dar o salto para a Premier League.