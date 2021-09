Quando no início da época assinou por uma temporada com o Man. City, depois de duas seguidas nas quais esteve cedido pelo Derby County, Scott Carson estaria convencido de que o seu papel seria de terceiro guarda-redes e que as suas oportunidades seriam reduzidas ou até nulas. Afinal de contas, nos últimos dois anos e meio tinha apenas disputado um jogo, num encontro a 'feijões' diante do Newcastle United, na época passada. A previsão seria que a situação fosse a mesma, até porque Ederson é titularíssimo e o seu suplente (Zack Steffen) está bastante bem cotado.





Só que quis o destino que este fim de semana, com um duelo de dificuldade máxima com o Leicester, Scott Carson visse a sua oportunidade surgir. Tudo por causa da decisão da FIFA em impedir a utilização dos jogadores 'negados' à seleção brasileira, que tira Ederson de jogo (Gabriel Jesus está na mesma situação), mas também pelo facto de Steffen, neste período tão complicado, ter acusado positivo à Covid-19 enquanto estava ao serviço da seleção dos Estados Unidos.Por isso, para Carson esta será mesmo uma oportunidade de ouro, de todo inesperada. Aliás, o próprio guardião havia assumido que o tal jogo da época passada foi uma surpresa e que nessa altura já estava a pensar que o regresso aos grandes palcos já tinha ficado para trás. "Pensei que os meus dias na Premier League já tinham chegado ao fim, mas nunca me rendi e tive esta oportunidade. Surpreendeu-me, mas desde que estou aqui tratei de trabalhar tão duro quanto posso para estar pronto sempr eque seja necessário", assumiu na altura o guardião.Esse jogo, que acabou em vitória citizen por 4-3, foi efetivamente o último de Carson na Premier League, mas a verdade é que era um duelo sem grande peso competitivo, pelo que o último jogo a doer do guarda-redes no principal escalão do futebol inglês foi há mais de dez anos, curiosamente novamente diante do Newcastle, numa altura na qual representava o West Bromwich Albion - o encontro terminou em 3-3. Quanto ao registo global, tirando o jogo de maio deste ano, a anterior partida de Carson tinha sido em março de 2019, pelo Derby County, num empate a um diante do Sheffield Wednesday.