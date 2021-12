Man. City também tem planos para dar aumento salarial a Cancelo

Além de Bernardo Silva , também João Cancelo deverá ter o seu salário revisto pelo Man. City nas próximas semanas. De acordo com o 'Daily Star', o lateral português, de 27 anos, deverá ser aumentado em 100 mil libras semanais (117 mil euros), passando a auferir um salário de quase 300 mil euros por semana.Tal como Bernardo, o contrato de Cancelo não está próximo de terminar (é válido até 2024), mas as suas boas atuações fazem o City querer recompensá-lo, oferecendo-lhe não só uma eventual prolongação do vínculo, mas também uma melhoria salarial considerável. A confirmar-se, o lateral ficará num segundo patamar nos mais bem pagos do clube, apenas atrás do lote composto por De Bruyne, Sterling e, agora, Bernardo Silva.As negociações, ao que tudo indica, irão iniciar-se nos primeiros dias de 2022.