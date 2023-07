Manchester City ainda quer Gvardiol

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Josko Gvardiol, central croata do RB Leipzig, está cada vez mais distante do Manchester City. Quem o garante é Max Eberl, diretor desportivo dos alemães: "Ainda estamos muito distantes de um acordo."

O jogador croata tem uma cláusula de rescisão de 110 milhões de euros, apenas válida no verão de 2024, sendo que neste momento a missão dos ingleses é tentar convencer o RB Leipzig a fazer o negócio no imediato.

Ainda na atualidade do clube de Manchester, um dos destaques do dia foi por inteiro para Rúben Dias. E por algo bem inusitado... Nos festejos dos títulos da época passada, o português excedeu-se e estragou a bolsa de Karen Grealish, mãe do colega de equipa. Agora o central quer compensar a senhora e promete comprar uma nova mala em breve.