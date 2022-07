Manchester City bate América com bis de Kevin De Bruyne

O Manchester City, campeão inglês em título, venceu na quarta-feira o América, do México, por 2-1, graças a dois golos do belga Kevin De Bruyne, num particular em que ainda não se estreou o norueguês Erling Haaland.

Em Houston, o encontro ficou decidido na primeira parte, com o belga a marcar aos 30 minutos, com um remate de fora da área, e aos 45'+1, na área, após assistência do argelino Riyad Mahrez. Pelo meio, aos 43, Henry Martin apontou o tento dos mexicanos.

Na formação inglesa, que estreou o argentino Julián Alvarez (ex-River Plate), alinharam de início os portugueses João Cancelo (saiu ao intervalo) e Bernardo Silva (substituído aos 76 minutos).

Em Washington, o Bayern Munique, órfão do polaco Robert Lewandowski, que rumou ao FC Barcelona, goleou os anfitriões do DC United por 6-2, num jogo em que os reforços Sadio Mané (penálti) e Matthijs de Ligt (cabeça) marcaram.

Além dos ex-jogadores de Liverpool e Juventus, faturaram para os bávaros o austríaco Marcel Sabitzer, Serge Gnabry, o holandês Joshua Zirkzee e Thomas Müller, enquanto Skage Simonsen e Theodore Ku-DiPietro marcaram para os locais.

Por seu lado, o Arsenal, com Cédric e Nuno Tavares de início, venceu na casa do Orlando City por 3-1, com tentos do brasileiro Gabiel Martinelli, Eddi Nketiah e Reiss Nelson, contra um do uruguaio Facundo Torres.

Por seu lado, o Chelsea deslocou-se ao reduto do Charlotte e empatou 1-1 (3-5 nos penaltis), num embate em que marcou primeiro, pelo norte-americano Christian Pulisic, mas permitiu a igualdade, selada de penálti pelo mexicano Daniel Rios, já em período de descontos.

Muito pior fez o Everton, que foi goleado por 4-0 pelo Minnesota United, pelo qual marcaram o argentino Emanuel Reynoso (grande penalidade), James Tarkowski (própria baliza), o paraguaio Luis Amarilla e o ganês Abu Danladi.