Manchester City com baixa de peso para a visita ao FC Porto

O Manchester City já está a caminho de Portugal para o duelo da 5.ª jornada da Liga dos Campeões, diante do FC Porto, agendado para amanhã à noite, no Estádio do Dragão. E há uma baixa importante a salientar na formação de Pep Guardiola: Agüero.





O avançado não tinha treinado na manhã desta segunda-feira, tal como assumiu o treinador, e está confirmada a sua ausência devido a lesão num joelho, ele que tinha falhado o recente jogo diante do Burnley. Aguero é, assim, baixa de vulto nos citizens, que estão em viagem para Portugal com 23 jogadores na comitiva. O City tem chegada prevista ao Aeroporto do Porto para as 18 horas de hoje.Ederson, Zack Steffen e Scott Carson;Kyle Walker, Ruben Dias, Stones, Ake, Zinchenko, Laporte, Eric Garcia, Mendy e João Cancelo;: Gundogan, Gabriel Jesus, Rodrigo, Fernandinho, Phil Foden e Tommy Doyle;Sterling, De Bruyne, Bernardo Silva, Ferran Torres e Mahrez.