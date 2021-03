Manchester City confirma saída de Agüero no final da época

O Manchester City confirmou esta segunda-feira a saída de Kun Agüero no final da temporada, quando o contrato entre as duas partes chegar ao final. Será o desfecho de uma longa ligação de dez anos, que permitiu ao avançado argentino fixar-se como uma verdadeira lenda do clube de Manchester, mas também como avançado de referência a nível internacional.





Uma marca que será para sempre lembrada no clube, que irá erguer-lhe até uma estátua no exterior do estádio, ao lado daquelas que serão também erguidas em tributo a David Silva e Vincent Kompany. Para mais, Agüero terá ainda um mosaico dedicado a si na City Football Academy."A contribuição do Sergio ao Manchester City nos últimos dez anos não pode ser desvalorizada. A sua lenda ficará para sempre nas memórias de todos os que amam o clube e até daqueles que simplesmente amam o futebol. Este não é um momento para despedidas e discursos. Ainda há muito para atingir até final da nossa ligação e estamos entusiasmados para o que aí vem. Enquanto isso, dá-me um enorme prazer anunciar que vamos avançar para um processo de casting para encontrar um artista para lhe criar uma estátua junto ao Etihad, junto às que estão em construção do Vincent e David. E estamos muito entusiasmados para lhe fazer uma homenagem no final da época", declarou Khaldoon Al Mubarak, o 'chairman' do clube.Em dez anos de ligação, que ainda poderá conhecer mais alguns capítulos dourados, o avançado de 32 anos marcou 257 golos em 384 jogos, tendo conquistado três Premier League - a quarta está a caminho -, uma Taça de Inglaterra e cinco Taças da Liga. Ficou somente a faltar a Liga dos Campeões, que até poderá ser conquistada nesta sua temporada de despedida.