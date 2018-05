Pablo Maffeo, jogador do Manchester City que se evidenciou pelas suas exibições durante o período de empréstimo ao clube espanhol Girona, vai jogar na Bundesliga na próxima temporada.O clube inglês anunciou esta segunda-feira a transferência para o Estugarda por um valor de 10 milhões de euros.O Girona pretendia a continuidade do jogador mas não foi capaz de convencer os responsáveis ingleses perante o interesse do clube germânico.