Manchester City disposto a vender João Cancelo e Bernardo Silva

O Manchester City poderá atacar 2021/22 com uma verdadeira revolução no seu plantel. Apesar de ter sido campeão inglês, com uma campanha dominadora na Premier League, os citizens falharam a conquista da Liga dos Campeões e isso poderá levar a muitas mudanças. Especialmente com uma aposta forte no mercado, que será financiada pela venda de algumas figuras do plantel atual.





Ora, segundo a imprensa internacional há quatro nomes perfilados na porta de saída e dois deles são portugueses: João Cancelo e Bernardo Silva, juntamente com Raheem Sterling e Gabriel Jesus. Quatro jogadores habitualmente apostas de Pep Guardiola, que servirão para reunir os milhões necessários para atacar craques como Jack Grealish ou Harry Kane, que há muito são apontados como alvos dos citizens. Há também o nome de Sergi Roberto, que seria um direto substituto de João Cancelo.Note-se que Bernardo Silva na semana passada já havia sido apontado como estando na mira de clubes espanhóis, franceses e italianos.