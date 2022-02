Manchester City ou... Santiago City? Ingleses ameaçam equipa chilena com batalha em tribunal

#ManCity have 'accused' Chilean club Santiago City of "unauthorised use of trademark and characteristic design". In a letter, @ManCity ordered the team to "not reuse the requested or registered trademarks, including similar devices".



[via @latercera]https://t.co/vhgJkVG2NJ — City Xtra (@City_Xtra) February 16, 2022

O Manchester City pode estar prestes a enfrentar uma batalha legal contra um clube da 3.ª divisão chilena. A formação inglesa, comandada por Pep Guardiola, alega que o escudo do Santiago City apresenta muitas semelhanças com o seu, e segundo o 'The Sun' já endereçou uma carta aos seus responsáveis a pedir a alteração imediata do mesmo."O 'design' usado por vocês não pode co-existir com as marcas registadas do Manchester City. A falha no incumprimento dos prazos pode levar o nosso cliente a entrar com ações legais contra o vosso clube, pelo que será do interesse de ambas as partes que a situação seja resolvida de forma amigável", lê-se na carta do advogado dos citizens, que já recebeu resposta."Somos um clube humilde registado pelo nome Santiago City, e que não está de maneira alguma relacionado com o vosso grupo de negócio. Enviamos, assim, a nossa resposta dentro do prazo definido", escreveu o clube chileno.O Manchester City, recorde-se, alterou recentemente o seu escudo, na temporada 2016/17.