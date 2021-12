Manchester City prepara contrato milionário para segurar Bernardo Silva

O futebol, tal como a vida, dá muitas voltas... Que o diga Bernardo Silva, que passou de ser um nome falado no verão como possível saída para um elemento fundamental na recente boa fase do Manchester City. E agora, escreve o 'The Sun', chega a recompensa, com os citizens a estarem preparar uma mega melhoria salarial para o português, que o colocará como um dos mais bem pagos da história do clube.De acordo com a referida publicação, o Man. City estará a preparar uma proposta salarial que praticamente dobrará o vencimento atual do português, passando-o para uma verba em torno das 300 mil libras semanais (353 mil euros). Caso estes valores se confirmem, Bernardo ficará a par de Kevin De Bruyne e Raheem Sterling no topo da folha salarial do clube.Bernardo Silva, refira-se, tem contrato com o City por mais quatro temporadas.