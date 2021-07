Manchester City quer renovar com Rúben Dias

O Manchester City já abriu negociações com Rúben Dias, de 24 anos, para a renovação contratual.





A intenção citizen é premiar o rendimento do defesa-central português, e Jogador do Ano da Premier League em 2020/21, estendendo o vínculo por mais dois anos, até 2026, assim como um aumento salarial, de acordo com os ingleses do ‘The Athletic’.