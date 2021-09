Manchester City quer segurar Foden com mega-contrato

O Manchester City não quer perder os serviços de um dos principais ativos do plantel. Phil Foden, jogador formado nos citizens, tem encantado ao serviço da equipa de Pep Guardiola e da seleção inglesa e, como tal, a direção do conjunto inglês pretende oferecer um contrato irrecusável ao jovem de 21 anos.





Segundo o jornal inglês 'Daily Star', a direcção do clube tem preparada uma oferta que fará com que Foden venha a ganhar um salário quase quatro vezes superior ao atual. O jogador, que na época passada realizou 50 jogos e apontou 16 golos, merecendo, inclusive, a convocatória para representar a seleção inglesa no Euro'2020, tem, atualmente, um salário semanal de 40 mil libras, o que equivale a pouco menos de 47 mil euros. Contudo, a proposta que será apresentada ao internacional inglês fará com que passe a auferir 150 mil libras a cada sete dias, ou seja, 175 mil euros. Anualmente, a joia do Manchester City passaria a receber um salário superior a 9 milhões de euros, o que faria de Foden um dos mais bem pagos do plantel.De acordo com a informação veiculada pela imprensa inglesa, o contrato que o emblema inglês oferecerá a Phil Foden será de seis temporadas. Recorde-se que o jovem extremo tem contrato com o clube até junho de 2024.