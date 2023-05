Manchester City renova com Scott Carson

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O guarda-redes Scott Carson prolongou até 2024 o contrato com o Manchester City, pelo qual disputou apenas dois jogos em quatro épocas, anunciou, esta sexta-feira, o tricampeão inglês de futebol.

O jogador, de 37 anos, é o terceiro guardião dos 'citizens', atrás do brasileiro Ederson e do alemão Stefan Ortega, e iniciará em 2023/24 a 20.ª temporada na carreira, na qual representou quatro vezes a seleção de Inglaterra, ainda assim, mais do que alinhou pela equipa de Manchester.

Scott Carson disputou um jogo na época 2020/21, com o Newcastle (vitória por 4-3), e outro na seguinte, no empate 0-0 na receção ao Sporting, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de os ingleses terem goleado por 5-0 no Estádio José Alvalade.