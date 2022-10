Manchester City revela que autocarro foi atacado à saída de Anfield

O autocarro do Manchester City foi atacado ao final da tarde de ontem, depois do jogo com o Liverpool, à saída de Anfield, segundo avança esta segunda-feira a imprensa inglesa.Um vidro terá sido partido, mas esse facto não impossibilitou a viagem da equipa no regresso a Manchester.Esta manhã, com a luz do dia, os responsáveis dos citizens puderam constatar melhor os danos no veículo.É a terceira vez que o autocarro do City é atacado numa visita ao estádio do Liverpool.Recorde-se que durante o jogo foram atiradas moedas em direção a Pep Guardiola.