Manchester City vai voltar à carga por Harry Kane em janeiro: os valores em cima da mesa

A chegada de Conte ao Tottenham não parece ter alterado as ideias nem a Harry Kane, nem ao Manchester City. Segundo a 'ESPN', os citizens planeiam voltar à carga pelo avançado já em janeiro, numa transferência que, mais uma vez, só deverá ser possível se o City desembolsar cerca de 170 milhões de euros, valor exigido por Daniel Levy, presidente dos spurs.As exibições de Kane no Tottenham não têm convencido . O inglês leva 'apenas' sete golos e duas assistências em 16 jogos, números muito abaixo do que tem apresentado nas temporadas anteriores, onde chegou mesmo a ser melhor marcador da Premier League. Já pela seleção... tem surpreendido. O ponta-de-lança apontou um hat-trick esta sexta-feira, na goleada da Inglaterra à Albânia (5-0).Recorde-se que Kane, que tem contrato com o Tottenham até 2024, pediu para sair do clube no mercado de verão, mas a direção dos spurs 'resistiu' aos inúmeros contactos do Man. City.