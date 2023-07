Médio do Man. City revela drama: «Adorava que o meu pai saísse da prisão e visse os meus jogos»

Kalvin Phillips, médio de 27 anos do Manchester City, confessou, em entrevista ao 'Daily Mail', que gostaria que o seu pai, que cumpre uma pena de prisão de 12 anos, acompanhasse a sua jornada no futebol mundial."Acho que a última vez que o vi foi há seis anos. Foi como se nunca nos tivéssemos separado. Parecia um pouco mais velho, mas correu tudo como da última vez que tinha estado com ele. Rimo-nos, falámos sobre futebol, ele disse-me o quão orgulhoso estava...", começou por contar.E acrescentou: "Ele sente que se está a meter [na minha vida] porque não me acompanhou totalmente na infância. Digo-lhe sempre para me ligar se precisar. O meu pai é daquelas pessoas que se afasta se sentir que está a mais, ou se sentir que está a interromper algo. Costumávamos falar [por chamada] e depois ele não ligava durante outros dois ou três meses. Depois de o visitar, disse-lhe para me ligar. Mas não me ligou desde aí... É assim que ele é. Nunca tivemos problemas na nossa relação. Adorava que saísse da prisão e conseguisse ver os meus jogos, mas vou ter de esperar".Refira-se que Kalvin Phillips chegou ao Manchester City em julho de 2022. Na temporada passada, disputou 21 jogos ao serviço do clube inglês.