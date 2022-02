Melhor equipa do Mundo? Guardiola surpreende e coloca duas à frente do Man. City

O Manchester City pode estar no comando destacado da Premier League com 12 pontos avanço e ser apontado pela generalidade da crítica como a melhor equipa do Mundo, mas para Pep Guardiola há (pelo menos) duas equipas acima dos citizens neste particular. E a escolha, pelo menos num dos casos, é inesperada..."Não, não somos os melhores. A melhor equipa é o Chelsea, que ganhou a Liga dos Campeões, ou o River Plate, que ganhou na América do Sul. Quem é o melhor ou não, não importa. Importa é ganhar o jogo que temos daqui a três dias com o Norwich. Este tipo de coisas, não me importam", atirou o técnico do Man. City, pouco depois do triunfo sobre o Brentford, por 2-0, o 19.º em 24 jogos esta época na Premier League.E se a alegação de Guardiola pode estar certa quanto à sua opinião, a verdade é que o espanhol falhou no facto do River Plate não ser o atual vencedor da Libertadores. Esse estatuto pertence, como se sabe, ao Palmeiras de Abel Ferreira, equipa que este sábado discutirá o Mundial de Clubes precisamente contra o Chelsea.