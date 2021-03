Micah Richards e a saída de Agüero do Manchester City: «Estou devastado»

A notícia da saída de Sergio Agüero do Manchester City no final da época caiu que nem uma bomba, sobretudo junto dos que são próximos do jogador argentino. Micah Richards, antigo companheiro do avançado nos citizens, admitiu sentir-se "devastado".





"Estou devastado. Esta foi a minha reação inicial, como alguém que ama o Manchester City e que se sente honrado por ter jogado com o Sergio Agüero. Ele não só é um jogador incrível como também é uma pessoa incrível. Para começar, sem ele eu não seria campeão da Premier League", escreveu Micah Richards, que vestiu a camisola do City entre 2005 e 2015, numa carta publicada pelo 'Daily Mail'."Poderia dizer-se que é o melhor avançado da história da Premier League, juntamente com o Alan Shearer e o Thierry Henry", acrescentou o antigo defesa.Micah Richards recorda os primeiros treinos com Agüero. "Olhei-o e pensei 'é assim tão especial?' Mas quando entrou em campo num jogo, demonstrou que era especial", explicou o antigo defesa. "Se tivesse que escolher alguém para salvar a minha vida, seria o Agüero."