Mulher de Gundogan queixou-se da comida e Guardiola brinca: «Comigo não joga mais!»

Sara Gündogan, a mulher de Ilkay Gundogan, levantou um enorme foco de críticas nas redes sociais no início da semana, quando em resposta a uma pergunta considerou que toda a restauração de Manchester era "horrível". A partilha deu que falar, motivou alguns comentários de vários restaurantes da cidade e chegou também a Pep Guardiola, treinador de Gundogan que, curiosamente, também tem um restaurante (de tapas) na cidade.Ora, ao ser confrontado com a opinião da esposa do seu pupilo, Pep soltou uma resposta bem humorada. "Estou desapontado por saber que eles não foram ao meu restaurante. É isso que me chateia! O Gundo não volta a jogar esta temporada! (risos) Vou convidá-los para ir ao TAST e, claro, aí vão comer uma refeição como deve ser", garantiu o espanhol.Na publicação em causa, refira-se, Sara Gündogan mostrou-se desgostosa pelo facto de todas as suas experiências terem sido más. "Lamento, estou triste, mas ser sincera. Tentei muito encontrar um bom restaurante, mas a comida é horrível em todo o lado. Não consigo encontrar um verdadeiro italiano, um bom espaço de sushi de comida fresca. É tudo congelado. Os restaurantes estão mais focados em fazer dinheiro com bebidas e shots, ao estilo de espaço noturno, e não na comida de qualidade. Talvez em Londres haja, mas aqui em Manchester, nada... Lamento".