Nem o Euro'2020 lhe valeu: Manchester City coloca Sterling no mercado

Raheem Sterling foi um dos jogadores em destaque da seleção inglesa no percurso até à final do Euro'2020, mas as exibições do extremo, de 26 anos, parecem não ter chegado para demover o Manchester City da intenção de vender o jogador.





Segundo o 'Daily Mail', Pep Guardiola quer fazer uma remodelação no plantel e o internacional inglês não faz parte desses planos, os quais passam ainda pelas contratações de Harry Kane e Jack Grealish. Ora uma possível saída de Sterling ajudaria a reunir dinheiro para investir nas transferências dos dois jogadores.Sterling já tinha admitido que não estava feliz com a falta de utilização nos citizens e os rumores de uma possível saída do emblema de Manchester foram sendo ecoados na final da época passada, altura em que o jogador foi sendo presença habitual no banco de suplentes, nomeadamente na Liga dos Campeões.Além da possível venda de Sterling, de acordo com o 'Daily Telegraph' o Manchester City espera encaixar cerca de 116 milhões de euros neste verão com a transação de outros futebolistas, entre emprestados e futebolistas dos escalões inferiores. Até agora já conseguiu atingir praticamente metade dessa verba, com as vendas de Lukas Nmecha (13 milhões de euros) para o Wolfsburgo, Jack Harrison (15M€ para o Leeds) e Angelino (19M€ para o RB Leizpig), isto para lá dos 13M€ recebidos por cláusulas na venda de Jadon Sancho do Borussia Dortmund para o Manchester United.Com esta verba em caixa, os citizens esperam ainda ingressar mais cerca de 50 milhões, com nomes como Yangel Herrera, Ivan Ilic, Morgan Rodgers e Pedro Porro (defesa que está cedido ao Sporting até final desta época).