Nike, Adidas e Puma em 'guerra' por Haaland

Uma das principais atrações deste mercado de transferências, Erling Haaland, o 'gigante' norueguês que neste verão trocou o Borussia Dortmund pelo Manchester City a troco de 60 milhões de euros, promete continuar a dar que falar... também fora de campo. E não, não é pelo seu estilo 'Viking'.

De acordo com a imprensa internacional, a Nike, Adidas e Puma, três das maiores marcas de roupa desportiva que patrocinam as grandes figuras do desporto mundial, estão em 'guerra aberta' para tentar fechar um contrato de exclusividade com a mais recente 'coqueluche' de Pep Guardiola e dos citizens.

À primeira vista, a marca norte-americana será a que estará em melhor posição para um novo acordo com o jovem avançado, uma vez que as duas partes já tiveram ligadas até ao início deste ano. Contudo, fruto do fim do vínculo com a Nike, Erling Haaland já foi 'apanhado' a jogar com chuteiras da Nike, mas também da Adidas, dando aso a um novo 'burburinho' nos bastidores sobre qual será a marca a que o craque irá associar-se.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo é a imagem de marca da Nike, enquanto que Lionel Messi é o rosto da Adidas e o brasileiro Neymar Jr. é patrocinado pela Puma.