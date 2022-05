«O salário que vamos pagar a Haaland é bastante razoável e o que ele merece»

Ferran Soriano, CEO do Manchester City, garantiu que Haaland não escolheu os citizens apenas pelo dinheiro, argumentando que há várias equipas, inclusive em Inglaterra, com maior capacidade financeira."Haaland escolheu-nos. Os valores estão à vista, são bastante razoáveis. O salário que vamos pagar é aquele que conseguimos e o que ele [Haaland] merece. O dinheiro podia ter sido oferecido por Manchester United, Bayern Munique ou Real Madrid. Ele decidiu para onde queria ir e estamos felizes por isso", referiu ao 'Daily Mail'.Soriano frisou que a escolha de contratar Haaland recaiu, principalmente, no facto de a equipa precisar de um avançado. "O nosso foco está no futebol, jogar bem e ganhar, e não em estrelas. Faltava-nos um avançado. Tínhamos alguém espetacular como o Aguero. Passámos mais de um ano à procura de um substituto".O espanhol comparou ainda as receitas dos clubes ingleses, pegando nos exemplos de Liverpool, Chelsea e Manchester United. "Se olharmos para as receitas, quem faz mais dinheiro é o Man. United. Ganham 100 milhões de libras [117 M€] a mais que os outros. Nós não temos mais dinheiro. Na verdade, até temos menos. Quanto dinheiro é que o United gastou nos últimos anos e quanto é que nós gastámos? Se analisarem isto, vão ver que eles gastaram mais que nós e ganharam dois ou três títulos, nenhum da Liga. Nós ganhámos 11 [no total] nos últimos anos", rematou.Haaland, recorde-se, deverá rumar a Inglaterra no dia 1 de julho e passará a auferir, segundo o 'Daily Mail', 2,4 milhões de euros por mês.