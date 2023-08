O sonho comanda a vida! Bernardo Silva é a prioridade absoluta do Barcelona, que procura encontrar uma fórmula de convencer o Man. City a abdicar dele... sem realizar um grande encaixe! Atravessando uma gravíssima crise financeira, o clube espanhol dá preferência a um empréstimo com opção de compra, panorama que será prontamente rejeitado pelo emblema inglês. Há um segundo cenário que só pode efetivar-se caso o Barça realize primeiro uma grande venda (as de Dembélé, Kessié e Lenglet não são suficientes): uma oferta de 65 milhões de euros fixos e 10M€ em variáveis. Apesar de alta, essa proposta poderá não chegar, bastando lembrar que o Man. City rejeitou muito recentemente 75M€ do Paris SG pelo luso.

Ora, é aqui que Bernardo pode assumir um papel decisivo na operação. O médio ofensivo tem contrato até junho de 2025, mas quer sair de Inglaterra por motivos pessoais, mostrando-se seduzido com a hipótese de representar o Barcelona. O clube culé espera que ele dê o passo em frente, ou seja, pressione o Man. City. O Barça, esse, estará disposto a oferecer-lhe um contrato de três épocas (mais uma de opção) e um salário anual de 11M€, ou seja, superior ao que aufere atualmente (9M€).

Guardiola abre o jogo

Pep está cansado da novela. "O Bernardo e o Kyle Walker (cobiçado pelo Bayern) são jogadores muito importantes para nós e queremos que fiquem. Têm contrato! Vamos fazer tudo para que permaneçam connosco, pois é muito difícil substituí-los. Já perdemos o Gündogan (Barcelona) e o Mahrez (Al Ahli), dois jogadores incríveis. Porém, não queremos ficar com jogadores que não queiram estar aqui. Portanto, se eles desejam o Bernardo precisam de nos fazer chegar uma boa oferta... e não a temos. Se o querem, metam-se num avião e venham aqui negociar com o nosso diretor desportivo", diz o técnico do Man. City.