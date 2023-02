Os números do contrato astronómico que Haaland vai assinar com a Nike

O 'The Athletic' avança, esta segunda-feira, que Haaland está prestes a assinar um acordo com a Nike que lhe irá render 23 milhões de euros por ano.Segundo a mesma fonte, o avançado norueguês decidiu continuar com a empresa norte-americana - mesmo tendo terminado contrato no final de 2022 - apesar da concorrência de Adidas e Puma, que também estavam em contactos com os representantes do jogador.Com este contrato, Haaland tornar-se-á uma das principais caras da marca que, entre outros, também conta com Mbappé no seu lote de estrelas.Haaland, refira-se, chegou ao Manchester City no início da presente temporada. Até ao momento, apontou 33 golos no mesmo número de jogos, contribuindo ainda com quatro assistências.