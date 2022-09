Pai de Bernardo Silva confirma ofertas: «Quando as propostas apareceram já era demasiado tarde...»

Paulo Silva, pai do craque do Manchester City Bernardo Silva, esteve no fórum 'Football Talks', evento a decorrer na Cidade do Futebol, em Oeiras. O futuro do filho foi um dos temas de maior destaque no verão, com Bernardo a ser fortemente apontado ao Barcelona. No entanto, o português continuará a jogar em Manchester, e Paulo Silva abordou o assunto: "Houve muitas conversas mas nada realmente concreto em tempo útil. Quando as propostas apareceram de facto já era demasiado tarde e não foram na altura certa para ninguém."