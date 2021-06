Pai de Sergio Agüero diz que Guardiola é falso: «Não acredito nas lágrimas que derramou»

Em março o Manchester City anunciou que não ia renovar o contrato de Sergio Agüero e no jogo frente ao Everton, o último que o argentino realizou na Premier League, Pep Guardiola prestou tributo ao jogador. Lembrou os 260 golos e os 390 jogos que o avançado fez pelos citizens e comoveu-se. Mas o pai de Agüero não acredita na sinceridade das lágrimas do treinador catalão.





"Não acredito nas lágrimas que derramou. Não, não acredito. Para mim ele nunca o quis", disse Leonel El Castillo, em declarações à 'Radio La Red'.Questionado sobre se as lágrimas derramadas por Guardiola foram para as câmaras, o pai do jogador nem hesitou. "Claro. Ele quer ter o papel principal, em vez de o dar aos jogadores. Não acredito no Guardiola. Ele nunca quis a Champions e quer ser o protagonista em todas as equipas."Leonel El Castillo reconhece que o catalão "é um bom jogador". "Mas de um dia para outro os jogadores mudam, o ambiente muda. E ninguém sabe se vai ser titular ou não."Agüero acabou por assinar pelo Barcelona, a custo zero. "Está feliz. Ele não sabia o que ia acontecer no seu futuro, houve vários clubes interessados, o Arsenal e à última da hora o Chelsea. Se não ficasse em Inglaterra ia para Itália ou para Espanha. É amigo do Messi desde que tinham 15 anos e costumavam falar. Parece que o Messi vai ficar em Barcelona e vão jogar juntos."