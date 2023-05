Pep Guardiola antevê jogo com o Everton: «É uma verdadeira final para nós»

Pep Guardiola antevê um jogo difícil contra o Everton, encontro da 36.ª jornada da Premier League (domingo, às 14H). O treinador espanhol reconhece a qualidade dos toffees e prepara a equipa para o que prevê ser um encontro debatido com o conjunto de Sean Dyche."É a minha sexta temporada cá e é sempre uma deslocação difícil. O momento do Everton é bom, e o seu treinador, Sean Dyche, pratica um futebol ofensivo e desinibido. É uma verdadeira final para nós", afirmou esta sexta-feira em conferência de imprensa.Ao ser questionado acerca do segundo classificado, Arsenal, e da recente forma dos gunners, que têm duas vitórias em dois jogos, Guardiola diz não estar surpreendido: "vão, definitivamente, ganhar os três jogos que faltam", atirou. E concluiu: "sabemos o que temos de fazer para ganhar a Premier League".Guardiola felicitou ainda Erling Haaland que foi eleito jogador do ano da Premier League pelos jornalistas, e partilhou a informação de que Nathan Aké "está melhor", mas ainda sob observação.