Pep Guardiola confiante: «Vamos ganhar a Premier League»

Embora o Manchester City tenha empatado as últimas três partidas para a Premier League, Pep Guardiola garantiu ontem que isso nada belisca a confiança na conquistar o quarto campeonato consecutivo, um feito inédito no futebol inglês. "A minha sensação é que vamos ganhar a Premier League. Se jogarmos ao nível do que temos estado a jogar, nós vamos ganhar novamente. As pessoas não acreditam depois de três empates, mas nós vamos vencer o campeonato", referiu o técnico espanhol antes da visita ao Aston Villa.Questionado ainda se o City poderia usar a polémica do jogo com o Tottenham como motivação extra, Guardiola mostrou-se contra essa ideia. "Não, nunca uso esse tipo de situação. Hoje, a motivação é tentar fazer melhor. Às vezes as decisões ajudam, outras vezes não", lembrou o treinador.