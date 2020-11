Pep Guardiola contesta críticas de Sérgio Conceição: «Não pressionei a arbitragem»

Foi com um redondo "não concordo" que Pep Guardiola respondeu esta segunda-feira quando confrontado com as palavras de Sérgio Conceição após o jogo no Etihad. Depois do encontro da 1.ª jornada do Grupo C da Champions, o treinador do FC Porto criticou o técnico do City pela forma como pressionou a equipa de arbitragem no jogo de Manchester.





"Não concordo. Talvez seja a opinião dele, mas não estou de acordo que tenha pressionado a arbitragem. A nossa história mostra isso. Não somos desse tipo, eu assumiria se fosse, mas não é o que somos. Cinco anos aqui e todas as pessoas sabem o meu histórico, fala por si só. Não estou de acordo", afirmou em conferênca de imprensa de antevisão ao jogo do Dragão, amanhã, da 5.ª jornada da Liga dos Campeões.