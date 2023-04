Pep Guardiola convoca os adeptos

Pep Guardiola considera imprescindível a presença dos fãs no Etihad, amanhã à noite (20 horas), no duelo entre os dois primeiros classificados da Premier, o Manchester City (70 pontos/30 jogos) e o Arsenal (75 pontos/32 jogos). “É uma final frente a uma equipa que tem mais 5 pontos e que, até ao momento, tem sido a melhor de Inglaterra. É preciso que Manchester se vista de azul, é necessário que os nossos adeptos façam um barulho incrível do primeiro ao último minuto”, afirma o treinador dos citizens, acrescentando: “É um jogo tremendo e importantíssimo para nós. Se vencermos damos mais um passo no sentido de colocarmos a Premier completamente nas nossas mãos.”