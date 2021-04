Pep Guardiola descarta contratação de peso no verão: «Com estes preços é impossível»

Erling Haaland e Harry Kane têm sido dois dos jogadores apontados ao Manchester City, mas Pep Guardiola esclareceu esta sexta-feira que muito provavelmente os citizens não vão contratar nenhum avançado este verão, para colmatar a saída de Sergio Agüero, que acaba contrato e não vai renovar.





"Há uma grande possibilidade de não contratarmos um avançado. Temos jogadores suficientes na equipa principal e outros muito interessantes na formação, por isso, dada a conjuntura económica, o mais certo é não irmos ao mercado", admitiu o técnico catalão, na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã, com o Leicester.Fala-se de muitos milhões e Guardiola explica que o City não vai abrir os cordões à bolsa. "Com estes preços não vamos contratar nenhum avançado. É impossível, não podemos pagar. Todos os clubes estão a lutar financeiramente e nós não somos uma exceção", sublinhou. "Temos o Gabriel Jesus, temos o Ferran Torres, que jogou de forma incrível esta época naquela posição. Nós jogamos muitas vezes com um falso 9."