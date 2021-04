Pep Guardiola e o talento de Jude Bellingham aos 17 anos: «Talvez seja um mentiroso...»

O Manchester City carimbou ontem o passaporte para a próxima ronda da Liga dos Campeões, depois de ter repetido em Dortmund o triunfo por 2-1 que tinha conseguido há uma semana em Inglaterra. Os alemães (com Raphaël Guerreiro de início) até entraram a vencer com um golo de Jude Bellingham, que se tornou o jogador inglês mais novo a marcar na história da Champions (17 anos e 289 dias). Pep Guardiola não lhe poupou elogios.





"[17 anos] Não posso acreditar, talvez ele seja um mentiroso! Ele é tão bom para só ter 17 anos, é um jogador fantástico. Houve uma altura do jogo em que ele não recebeu a bola dos centrais, a maneira como ele gritou e a exigiu significa muito para quem só tem 17 anos. Falei com o treinador dele, Edin [Terzic], que me disse que aquilo que vimos nestes dois jogos é o que ele é em todas as sessões de treino", afirmou o treinador do Manchester City após o jogo.