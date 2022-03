Pep Guardiola elogia Sporting: «São os campeões de um país em que ganha sempre FC Porto e Benfica»

Pep Guardiola garantiu que o Manchester City vai "entrar para ganhar" diante do Sporting, no jogo da 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, apesar da vantagem de cinco golos trazida de Lisboa."Vamos entrar para ganhar e ser o que habitualmente somos. Queremos evitar as transições do Sporting o máximo possivel. Tenho um grande respeito pelo trabalho que estão a fazer no Sporting, pelos processos que fazem, porque nota-se, vê-se. Têm jogadores que nos podem criar problemas. Trazemos um resultado fantástico, mas faltam 90 minutos", assegurou o treinador dos citizens à Eleven Sports."Matheus Nunes, um jogador fantástico? Não só nesse jogo (da 1.ª mão), mas do que tenho visto. Depois do jogo não vi mais dele, temos muito trabalho. Mas é um jogador fantástico, o Bernardo, o Rúben e o João já mo disseram da Seleção. Mas não só o Matheus, também há o Sarabia, tem um bom processo de saída de bola", elogiou, tendo ainda deixado elogios ao Sporting e a Rúben Amorim."São os campeões de Portugal, num país em que ganha sempre o FC Porto, Benfica, FC Porto, Benfica. Nos últimos anos tiveram muitos problemas, mas recuperaram. O treinador nota-se que é fantástico, é jovem e conseguiu ser campeão, o que dá muito trabalho", concluiu.