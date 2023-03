Pep Guardiola: «O Leipzig é uma equipa estável e sou fã do que fazem»

Pep Guardiola fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo com o RB Leipzig, a contar para a 2.ª mão dos oitavos de final da Champions League. Com a eliminatória em aberto (1-1 na primeira mão), o treinador do Manchester espera que seja um bom espectáculo e que diz ser um ''fã'' do trabalho dos alemães.''O RB Leipzig é agressivo na pressão. Temos que achar os espaços para usar a qualidade dos nossos jogadores. Acho que será um ótimo jogo. São uma equipa estável e sou fã do que fazem'', disse.O espanhol assumiu ainda que no momento em que viu o sorteio referiu de imediato o valor do adversário: "Quando vi o sorteio disse logo que o Leipzig era uma ótima equipa. Real Madrid, Liverpool, também são bons. Todas as equipas nesta fase são boas".Pep Guardiola falou ainda sobre o que pode levar à conquista dos troféus:"Para ganhar campeonatos, a equipa tem de ter uma mentalidade vencedora. Amanhã podemos sofrer. Como o coletivo se comporta nessas alturas é um fator chave."O Manchester City defronta esta terça-feira (20 horas) o RB Leipzig no Eithad Stadium na busca de um ''passaporte'' para os quartos de final da Liga dos Campeões, prova que nunca venceu.