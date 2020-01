Guardiola sabia da festa bunga bunga: «Está tudo bem»

Pep Guardiola confessou, esta sexta-feira, que tinha conhecimento da polémica festa organizada pelos jogadores do Manchester City, conhecida como 'bunga bunga', no passado domingo, após a vitória frente ao Aston Villa.





"Eu sabia da festa. Quando eles têm tempo, jantam juntos com o pessoal do clube. Eu sei e gosto quando se juntam fora daqui, por vezes em casa, outras em restaurantes. Está tudo bem", revelou o técnico catalão, sem referir se tinha conhecimento que a festa envolveria modelos italianas . Guardiola abordou a festa na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Crystal Palace, este sábado, a partir das 15 horas.