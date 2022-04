Pep Guardiola: «Sinto que perdemos uma grande oportunidade»

O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, não era um homem totalmente satisfeito após o empate caseiro (2-2) , diante do Liverpool, um resultado que manteve a distância de apenas um ponto entre as duas equipas."É o que é. Jogámos contra uma equipa quase impossível de bater e continuamos no topo da tabela, mas ainda assim sinto que perdemos uma grande oportunidade para selar a vantagem. Defendemos muito bem e criámos oportunidades. Eles [Liverpool] foram incríveis, mas com a nossa coragem e as chances que tivemos, especialmente no último minuto...", disse um algo resignado técnico espanhol.Apesar de tudo, Guardiola garantiu que "não se arrepende de nada" e que não culpa os jogadores pelo empate: "Eles podem falhar o que quiserem, ainda assim foi positivo. É futebol e acontece". Em relação ao calendário que se avizinha, disse apenas "é hora de relaxar um pouco e depois preparar para a Champions League [jogo frente ao Atlético de Madrid]".Com sete jornadas para o fim da Premier League, o Manchester City soma 74 pontos, mais do que o Liverpool. No próximo fim-de-semana, as equipas voltam a defrontar-se, nas meias-finais da FA CUP, em Wembley.