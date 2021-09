Pep ‘obrigado’ a levar ‘miúdos’ para a Taça da Liga

A braços com várias baixas e um calendário apertado de jogos, Pep Guardiola está disposto a apostar nos ‘miúdos’ no confronto de hoje com o Wycombe, para a Taça da Liga, e, assim, poupar algumas das figuras do Manchester City, como Rúben Dias e João Cancelo, totalistas esta temporada. Depois deste jogo com o clube do 3º escalão inglês, os citizens enfrentam o Chelsea (sábado), para a Premier League, e, a 28 de setembro, o PSG, em Paris, para a Champions.





"Não tenho alternativa. Vamos jogar com alguns jovens. É uma boa oportunidade para se mostrarem" disse Pep Guardiola, que para este jogo da Taça da Liga não pode contar com John Stones, Laporte, Zinchenko, Rodri e, provavelmente, Gündogan (todos lesionados).O Fulham de Marco Silva recebe o Leeds e o técnico espera uma reação à derrota caseira com o Reading, no Championship.