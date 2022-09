Phil Foden vai renovar com o Manchester City e ganhar... 20 vezes mais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Phil Foden vai renovar com o Manchester City. O vínculo do avançado, válido até 2024, será prolongado até 2028 e o inglês passará a receber… 20 vezes mais: de 13 mil euros semanais para 277 mil.Será o quarto jogador mais bem pago do plantel, só superado por De Bruyne, Haaland e Grealish.