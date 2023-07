«Quero ir para casa!»: Gabriel Jesus recorda o dia em que Pep Guardiola o fez chorar

Gabriel Jesus contou no podcast 'Denilshow' que viveu um dos momentos mais difíceis da carreira no Manchester City, com Pep Guardiola. O avançado brasileiro do Arsenal recorda que até telefonou para a mãe, a chorar, dizendo que pretendia abandonar o clube.Foi na temporada de 2021/22, num jogo com o PSG para a Liga dos Campeões, no Etihad Stadium. "Houve um jogo em que ele colocou o Zinchenko como falso 9. Lembras-te desse jogo? Na Champions, contra o PSG, em casa. Uma coisa de loucos. Na véspera nem sequer o pôs no treino, fui eu que treinei como avançado. No dia seguinte, duas horas antes do jogo... O Zinchenko até brincou comigo depois e disse 'senti-me mal por ti'."Gabriel Jesus recorda que estava no limite. "Não comi. Fui direto ao quarto, a chorar, telefonei à minha mãe, precisava de falar... 'Quero ir para casa porque ele não me colocou a mim, não me colocou a mim. Aposta num lateral esquerdo e não em mim'."O avançado brasileiro nem esteve no aquecimento. Mas depois, durante o jogo entrou para o lugar de Zinchenko e marcou ao minuto 76 e o City ganhou, por 2-1.