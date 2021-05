Rafa Benítez quis levar Rúben Dias para o Newcastle: «O Benfica não o quis vender»

Rafael Benítez revelou este sábado que tentou levar Rúben Dias para o Newcastle quando era treinador dos magpies. O técnico espanhol contou que chegou a encontrar-se com responsáveis do Benfica.





"Quando eu estava no Newcastle, tive uma reunião com responsáveis do Benfica em Liverpool", explicou o treinador. "Falámos sobre vários jogadores e um dos que mencionei foi o Rúben Dias. Na altura estava avaliado em 23 milhões de euros, mas não o quiseram vender.""Era um jovem jogador e eles queriam que fosse um dos centrais da equipa principal. Desde então tornou-se num jogador importante no City. Consegue ler bem o jogo e é muito bom com a bola", acrescentou Benítez, que esteve no Newcastle entre 2016 e 2019. Depois foi para o Dalian Yifang, de onde saiu este ano, encontrando-se de momento desempregado.Recorde-se que Rúben Dias foi considerado o melhor jogador desta edição da Premier League.