Raheem Sterling: O destaque do Euro'2020 que recebeu 'guia de marcha' do Manchester City Citizens pretendem vender o extremo de 26 anos com o intuito de contratar Harry Kane e Jack Grealish





• Foto: Reuters