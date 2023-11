Receitas do Manchester City na temporada passada foram as mais altas da história da Premier League

Manchester City releases 2022-23 Annual Report confirming a consecutive year of record-breaking revenues and profits — Manchester City (@ManCity) November 15, 2023

O Manchester City anunciou, esta quarta-feira, receitas de 818 milhões de euros em 2022/23, o valor mais alto já registado na Premier League. A verba supera (e muito) o anterior recorde de 744 milhões, que pertencia ao principal rival, o Manchester United.De acordo com o relatório, os citizens quase duplicaram os lucros no período em questão, dos 47 para os 92 M€. Apesar dos aumentos salariais no plantel, as vendas de Gabriel Jesus, Zinchenko e Sterling no final da temporada passada renderam cerca de 143,5 M€, valor que teve grande impacto na receita final.Além das transferências, a glória em várias competições também acabou por ser determinante. O Manchester City, recorde-se, conquistou a Liga dos Campeões e a Premier League em 2022/23, troféus aos quais juntou ainda a Taça de Inglaterra."Ganhar o triplete, a Liga dos Campeões pela primeira vez, a terceira Premier League consecutiva e a FA Cup. Alcançar receitas e lucros recorde. Ganhar o prémio de melhor clube masculino do ano e ser eleita a marca de clubes de futebol mais valiosa do mundo. Certamente podemos dizer que a temporada 2022/23 foi a melhor da história do Manchester City", referiu Ferran Soriano, CEO do emblema inglês.Refira-se que o Manchester City também teve um arranque bastante positivo na Premier League na presenta época (2023/24), ocupando a liderança da tabela com 28 pontos ao fim de 12 jornadas.