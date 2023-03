'Recovery' dos campeões? Conheça a refeição que Jack Grealish faz depois de todos os jogos

Habitualmente titular no esquema de Pep Guardiola no Manchester City, Jack Grealish revelou recentemente, num vídeo partilhado no TikTok do clube inglês, aquilo que habitualmente come depois dos jogos. E a escolha é bem inesperada... e cara (pelo menos para a carteira do comum dos mortais)."Adoro chinês, meu! Como sempre comida chinesa depois dos jogos. Vou ao Wing's, em Manchester. Normalmente compro e levo para casa. Peço um chow mein, arroz frito com ovos, pimentos fritos com sal, camarões com sal e pimenta e ainda molho curry. Misturo tudo e vai mesmo assim!", atirou o inglês.Ora, contas feitas (à boleia da investigação do portal Sport Bible), Grealish gasta depois de cada jogo cerca de 64 euros. Uma verba elevada para um refeição para o comum dos mortais, mas que para o criativo inglês são simples trocos. Afinal de contas, o jogador ganha qualquer coisa como 368 mil euros... por semana!