Rejeitou Adidas e Puma para voltar à ex: Haaland assina de novo pela Nike

A disputa por Erling Haaland não tem sido feita apenas por clubes de futebol, já que também as marcas 'lutaram' pelo internacional norueguês desde que terminou contrato com a Nike em janeiro de 2022. De lá para cá, o avançado aproveitou para refletir e também estar a par de todas as propostas que ia tendo.Também Adidas e Puma apresentaram ofertas ao avançado do Man. City, mas a Nike acabou por levar a melhor e 'recontratou' o jogador, que tem estado a fazer uma época incrível no clube inglês.Para além de Haaland, refira-se, a Nike tem contrato com outros grandes nomes do futebol como são os casos de Kylian Mbappé, Alexia Putellas, Cristiano Ronaldo, Ada Hegerberg, Marcus Rashford, Leah Williamson, Kevin de Bruyne, Megan Rapinoe e Sam Kerr.