Revelados mails que comprometem (e muito) Man. City: ingleses dizem que Rui Pinto ajudará na investigação

Há muito que o Manchester City estava sob escrutínio mas este domingo surgiram dados ainda mais comprometedores. O Daily Mail publicou e-mails que adensam as dúvidas sobre as manobras do clube inglês para evitar entrar em incumprimento com as regras do fair-play financeiro da UEFA. O jornal inglês adianta ainda que Rui Pinto "ajudará" na investigação que a Premier League leva a cabo revelados estes conteúdos que a publicação refere como bombásticos.





Os e-mails em causa são de 2011 e dizem respeito ao acordo de patrocínio da camisola respeitante à 2010/11 época. Supostamente o acordo - assinado pelo CEO da City, Garry Cook, e pelo CEO da Etihad, James Hogan - era por "12 milhões de libras mas na fatura era visível uma anotação escrita à mão que referia que a Etihad tinha que pagar apenas quatro milhões de libras esse ano". No anterior teria custado 3 milhões e em 2011/12 seria 4,5 milhões.Segundo o 'Daily Mail', fica evidente pelos mails agora divulgados que na realidade a Etihad "não pagava os valores" que apareciam nas faturas. Essas verbas seriam provenientes de uma entidade sediada nos Emirados Árabes Unidos utilizada pelo Sheik Mohamed".