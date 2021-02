Rio Ferdinand impressionado com João Cancelo: «É uma loucura de se ver!»

Depois de Rúben Dias ter recebido elogios pela forma como teve um impacto quase imediato no Manchester City e de Bernardo Silva ter sido recorrentemente 'mimado' por Pep Guardiola mesmo quando não marcava ou assistia, agora é a vez de João Cancelo se assumir como grande figura dos citizens e ser o alvo dos principais destaques. Esta quarta-feira, depois de um grande atuação diante do Borussia Mönchengladbach que lhe valeu o prémio de homem do jogo, o português foi elogiado por tudo e todos, com especial destaque para aquilo que Rio Ferdinand disse na análise ao jogo na BT Sport.





"Ele joga como lateral, mas não é um lateral convencional, pois acaba várias vezes por aparecer na zona central. A sua posição, assim que tem a posse, é por dentro, quase como se fosse um pivô. Quando têm a bola, jogam com três atrás e dois à frente deles. E o Cancelo é um deles. Às vezes até aparece na posição 10 e torna-se quase como um 'playmaker'. É uma loucura de se ver! E isto deve-se claro ao Pep e a ele próprio por ver o jogo de forma totalmente diferente", declarou.Presente no mesmo painel, o ex-citizen Joleon Lescott considerou que neste momento poucos laterais podem jogar da forma que Cancelo joga e que uma eventual ausência no futuro próximo traria consequências à dinâmica do City, especialmente pela sua função quase exclusiva na estrutura de Pep Guardiola.